Тарбагатайский район, , 08:23 — REGNUM В Тарбагатайском районе Бурятии ликвидировали крупный пожар в административном здании. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, огонь охватил площадь 1050 кв. метров.

Сообщение о возгорании поступило рано утром 31 октября. На момент прибытия пожарных горели мансардный этаж и котельная. Пожару присвоили третий номер сложности.

«Сложность пожара заключалась в том, что второй этаж здания деревянный с пустотными перегородками и перекрытиями, снаружи здание обшито металлосайдингом. У объекта отсутствует наружное противопожарное водоснабжение», — сообщил замначальника управления Андрей Боркин.

Он добавил, что с места пожара были эвакуированы три газовых баллона и три баллона с углекислотой. Погибших и пострадавших нет, поскольку на момент возникновения пожара в здании никого не было.

В настоящее время проводится проверка, выясняются причины пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Иркутской области пожарным пришлось почти неделю тушить пожар на мусорном полигоне на площади 3,5 га под Тулуном.

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