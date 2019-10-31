Екатеринбург, , 14:11 — REGNUM На дорогах Среднего Урала работает 256 специализированных машин по уборке снега. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, что 31 октября в Свердловской области начались сильные снегопады. По данным регионального управления автодорог обильные осадки начались утром 31 октября в южных муниципалитетах Свердловской области, а затем снежный фронт охватил восток региона.

На данный момент трассы Свердловской области инспектируют специалисты дорожного управления, которые также осуществляют контроль процесса уборки снега подрядными организациями.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге работает 129 снегоуборочных машин. Учитывая то, что снегопад продолжится вплоть до 1 ноября, в ночную смену также будут работать снегоуборочные бригады.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге на борьбу с последствиями снегопада выехало 129 машин