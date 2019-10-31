Талица, Свердловская область, , 10:30 — REGNUM В Свердловской области вынесен приговор в отношении 70-летнего жителя Талицкого района, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сына, от которого потерпевший скончался (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии.

Следствием установлено, что преступление произошло 14 марта 2019 года во время ссоры родственников. Отец упрекал 38-летнего сына в систематическом пьянстве и в отсутствии постоянного места работы. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой пенсионер нанёс травму сыну.

При этом скорую помощь пострадавшему, 70-летний гражданин вызвал только спустя несколько часов, после того как сыну стало совсем плохо. Прибывшие на место медики констатировали смерть потерпевшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области был вынесен приговор в отношении 64-летней пенсионерке, обвиняемой в убийстве мужа, совершённом с превышением пределов необходимой самообороны. Женщина признана виновной и ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

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