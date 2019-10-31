Биробиджан, , 10:19 — REGNUM С 2013 года в Еврейской автономной области было провалено 4 аукциона по строительству защитных дамб в связи с невозможностью проведения работ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Осмотрев дамбу в селе Ленинское, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев раскритиковал работу правительства Еврейской автономной области по вопросам ликвидации последствий паводка, отметив, что за шесть лет, прошедших после предыдущего крупного наводнения, в регионе не продвинулись работы по возведению водозащитных дамб.

«Стоимость незавершённых работ в настоящее время составляет 10,7 млн рублей. Это за шесть лет. Как так люди работают? Зачем вы держите на работе людей, которые работают с таким качеством? Их надо выгнать немедленно, всех до одного, и найти тех людей, которые справятся», — предложил Юрий Трутнев.

Также полпред указал губернатору ЕАО Александру Левинталю о слабой настойчивости в требовании выделения средств для пострадавших регионов.

«Вы должны сидеть в приёмной у министра финансов и говорить о том, что люди тонут, и хоть как, но деньги надо выделить. И не уходить оттуда, пока этот вопрос не будет решён», — сказал полпред.

Также Юрий Трутнев отметил, что ЕАО является единственным регионом, где ещё не завершено обследование пострадавших домов, и не произведены соответствующие расчёты, пишет «РИА Биробиджан».

"Мы не можем выделить деньги гражданам для расселения, потому что обследование не закончено. Причины, если честно, не убедительны. Обещают завершить эту работу до 15 ноября. Однако люди ждут. При этом погода сейчас не самая комфортная. Ничего хорошего в этом нет. Это просто плохая работа администрации. Из федеральных средств Еврейской автономной области поступил 1,6 млрд рублей. Для завершения обследования домов необходимо 8 млн рублей. Думаю, эту сумму можно было найти», — заметил Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, чиновники муниципалитетов Еврейской автономной области выражали озабоченность тем фактом, что правительство области принуждало их изыскивать средства в местных бюджетах для проведения оценки состояния пострадавших домов, без всякой гарантии компенсировать эти затраты в будущем.