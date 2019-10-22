Биробиджан, , 09:52 — REGNUM Муниципальных чиновников региональные власти принудили в кратчайшие сроки изыскать средства для оплаты работы экспертных комиссий по оценке ущерба от паводка в муниципалитетах Еврейской автономной области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Еврейской АО снесут пострадавшие от наводнения дома

Вопрос ребром перед местными чиновниками был поставлен в пятницу, 18 октября, тогда же они и должны были внести изменения в бюджеты своих территорий на сумму, равную стоимости работы комиссий по оценке ущерба из расчета количества домов, поврежденных во время паводка.

Незадолго до этого пресс-служба правительства распространила сообщение, в котором было сказано, что «губернатор Александр Левинталь дал ряд поручений руководителям органов исполнительной власти. Глава региона призвал ускорить работу экспертных комиссий по оценке состояния пострадавших от паводка домов. От оперативности в получении заключений зависит оперативность получения выплат в связи с признанием жилья непригодным для проживания или подлежащим капитальному ремонту».

Например, депутатам Николаевского городского поселения предложили изыскать в своём скудном бюджете 960 тыс. рублей. При этом, как отметили некоторые депутаты, со стороны правительства не пришло никаких гарантий в том, что эти средства будут им компенсированы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЕАО будут снесены дома, пострадавшие в результате наводнения, часть домов пройдут капитальный ремонт. Для приобретения и строительства жилья для людей, пострадавших от наводнения, регион получит из федерального бюджета 116 млн рублей.