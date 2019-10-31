Красноперекопск, Крым, , 08:52 — REGNUM Обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, предъявлено следственными органами бывшему главе администрации города Красноперекопска, сообщили в пресс-службе Главного Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю.

По версии следствия, в декабре 2017 года чиновник, зная, что подрядчик не исполнил обязательства по контракту на разработку проектно-сметной документации для капремонта автодороги по улице Калинина, при отсутствии положительного заключения от ГАУ РК «Государственная строительная экспертиза», подписал акт сдачи-приемки выполненных работ. Однако, как выяснилось, предоставленная исполнителем проектно-сметная документация не соответствует требованиям нормативных документов в сфере строительства, выполнена с большим количеством нареканий к качеству. Однако администрация города оплатила работы, перечислив на расчётный счёт компании 2,3 млн рублей.

«В настоящее время следователями следственного отдела по городу Красноперекопску ГСУ РФ по Республике Крым и городу Севастополю проводятся все необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления против бюджетной системы района», — уточнили в следственных органах.