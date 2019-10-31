Торонто, Канада, , 07:18 — REGNUM Пятеро молодых людей получили ранения в ходе перестрелке на западе канадского Торонто, передает телеканал CTV News со ссылкой на заявление местной полиции.

Сообщается, что стрельба произошла в здании на Кливью-Хайтс-Роуд в районе 19:30 вечера по местному времени. В результате стрельбы пострадали пятеро подростков возрастом от 16 до 18 лет. Пострадавших госпитализировали с серьезными ранениями. По версии полиции, нападение на подростков было спланировано заранее — злоумышленники подъехали к зданию на черном автомобиле и открыли стрельбу, войдя в здание. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября на севере Торонто неизвестный застрелил человека на парковке. По предварительной версии, преступник приехал на белом автомобиле, вышел из транспортного средства, убил человека и уехал.