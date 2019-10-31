Мехико, , 04:22 — REGNUM Шестеро заключенных погибли при столкновении между двумя преступными группами в тюрьме штата Морелос в Мексике, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что в тюрьме завязалась потасовка между членами двух противоборствующих преступных группировок. В результате драки погибли шестеро заключенных, еще двое получили ранения. Пострадавших доставили в ближайшую больницу на вертолете. Отмечается, что среди убитых был бывший лидер криминальной группировки Раймундо Исидро, обвиняемой в исчезновении 43 студентов в 2014 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября группа заключенных попыталась устроить бунт в тюрьме на востоке Мексики. В результате беспорядков получили ранения восемь человек. Для восстановления порядка в тюрьме власти привлекли несколько десятков полицейских.

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