Скопье, , 22:38 — REGNUM 30 октября на строительной площадке в македонском городе Куманово произошел несчастный случай, в результате которого были ранены десять работников. Двое из них находятся в клиническом состоянии.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в македонском Хельсинкском комитете подчеркивают, что строительный сектор остается самой опасной сферой занятости в стране — именно там чаще всего происходят несчастные случаи со смертельным исходом. В период с 2010 по 2018 год 318 строителей погибли на рабочем месте. Ещё как минимум 895 было ранено. Однако эти числа занижены, поскольку в них не учитываются потери среди занятых в теневом строительном секторе.

Представители Хельсинкского комитета обратились в Государственную трудовую инспекцию с требованием проведения всеобъемлющего расследования инцидента и призвали работодателей соблюдать законы и нормы о гарантии безопасности рабочих мест.

Читайте ранее в этом сюжете: В Македонии правозащитники требуют принятия закона против дискриминации