Багдад, 30 октября 2019, 23:19 — REGNUM В одном из центральных районов Багдада от прилетевшей ракеты погиб военнослужащий армии Ирака, сообщает 30 октября агентство Shafaq.
Агентство утверждает, что ракета упала в «зеленой зоне» Багдада возле здания посольства США.
Инцидент отмечен в районе, где располагаются правительственные учреждения и посольства иностранных государств.
О своей ответственности за ракетный обстрел пока не заявила ни одна из экстремистских группировок.
Как сообщало ИА REGNUM, в столице Ирака продолжаются беспорядки и акции протеста.
Читайте ранее в этом сюжете: Исламисты убили двоих генералов армии Ирака