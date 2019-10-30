Багдад, , 23:19 — REGNUM В одном из центральных районов Багдада от прилетевшей ракеты погиб военнослужащий армии Ирака, сообщает 30 октября агентство Shafaq.

Агентство утверждает, что ракета упала в «зеленой зоне» Багдада возле здания посольства США.

Инцидент отмечен в районе, где располагаются правительственные учреждения и посольства иностранных государств.

О своей ответственности за ракетный обстрел пока не заявила ни одна из экстремистских группировок.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Ирака продолжаются беспорядки и акции протеста.

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