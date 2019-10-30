Санкт-Петербург, , 18:18 — REGNUM Супружеская пара из Санкт-Петербурга задержана правоохранителями по подозрению в рассылке наркотических веществ в города России. Об этом 30 октября сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как заявила Волк, по предварительным данным, супруги расфасовывали наркотическое вещество мефедрон в различные бытовые приборы, от электрочайника до акустических колонок, а потом рассылали их адресатам различными курьерскими службами. При этом курьеры не знали о содержимом посылки.

Таким образом по почте подозреваемыми было переправлено более 15 кг запрещённых наркотических веществ в города Дальневосточного, Южного, Уральского, Сибирского и Северо-Западного федеральных округов РФ.

Супруги были задержаны сотрудниками управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу совместно с представителями департамента безопасности макрорегиона «Северо-Запад» «Почта России». Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном производстве, сбыте, пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации сотрудниками ФСБ канала сбыта наркотических средств в Крым с территории Украины.

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