Екатеринбург, , 13:46 — REGNUM Жительница Екатеринбурга пожаловалась на оскорбления и угрозы со стороны водителя такси, которые последовали на её телефон в виде смс-сообщений. Как сообщает информационный портал Е1, инцидент произошёл утром, после того как женщина отменила вызов автомобиля.

Пострадавшая пояснила, что собиралась на работу и вызвала такси по телефону. Оператор определил стоимость заказа в размере 160 рублей о чём она получила смс-оповещение. Однако когда ей пришло сообщение о прибытии машины, стоимость заказа увеличилась до 302 рублей. В него необоснованно были включены «бонусы» за багаж, провоз животного и «помощь водителя».

В итоге, женщина отказалась от такого заказа, после чего на номер её телефона стали приходить смс-сообщения с оскорблениями и угрозами применения в отношении неё насильственных действий сексуального характера.

Отметим, что в компании занимающейся перевозками пообещали разобраться в данной ситуации.