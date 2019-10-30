Пхаджу, Южная Корея, , 11:48 — REGNUM В Южной Корее вновь зафиксировали гибель диких кабанов от африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства окружающей среды.

По их словам, две туши кабанов были обнаружены 29 октября вдоль линии заграждений недалеко от города Пхаджу провинции Кёнгидо.

Специалисты отмечают, что в настоящее время число случаев заражения диких кабанов данным вирусом увеличилось до восемнадцати.

Отметим, что власти Южной Кореи приняли решение возвести линию заграждений недалеко от границы с КНДР, чтобы предотвратить перемещение диких кабанов, зараженных вирусом АЧС.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Относится к списку A согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека АЧС опасности не представляет.