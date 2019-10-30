Сеул, , 10:35 — REGNUM 30 октября в Южной Корее произошло землетрясение магнитудой 2,3. Об этом сообщает KBS со ссылкой на метеорологическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, землетрясение произошло в 2:01 в 16 км к северо-западу от города Андон провинции Кёнсан-Пукто.

«Землетрясение такой силы не может нанести жителям страны ущерб, так как большинство людей даже его не почувствовали», — отметили представители метеорологической службы.

Известно, что в текущем году на Корейском полуострове было зафиксировано 74 землетрясения, магнитуда которых была более 2 баллов.

Напомним, что 27 октября в 15 км к югу от уезда Чханнён провинции Кёнсан-Намдо произошло землетрясение магнитудой 3,4.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Корее произошло землетрясение магнитудой 3,4