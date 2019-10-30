Улан-Батор, , 09:25 — REGNUM В столице Монголии Улан-Баторе завершился процесс над известным в России певцом Амархуу Борхуу. Бывшего участника группы «Премьер-министр» обвиняли в хранении и употреблении наркотиков.

Артист был задержан 19 сентября за употребление наркотических веществ в своём автомобиле.

Как сообщает портал «Монголия сейчас», в ходе судебных слушаний власти не пожелали пойти на уступки раскаявшемуся и расплакавшемуся певцу, превратив процесс в показательный.

«Не секрет, что в последнее время участились скандальные случаи употребления наркотиков, особенно среди золотой молодёжи», — отмечает издание.

В результате суд первой инстанции приговорил артиста к двум годам в колонии.

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