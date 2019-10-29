Кампала, , 15:32 — REGNUM Шестилетняя девочка погибла в результате пожара в их соломенном доме в деревне Намбале округа Бувунга, когда ее отец, по сообщениям жителей деревни, наблюдал за игрой футбольного клуба вечером в воскресенье, 27 октября. О трагедии передает Daily Monitor Uganda.

По сообщениям полиции, в день пожара мать погибшей Юдая Намугере оставила своих троих детей дома с отцом и отправилась за покупками. Однако, когда начался футбольный матч, отец детей Салех Мукулу, фанат клуба «Арсенал», как сообщается, ушел смотреть матч и оставил детей одних в доме, в котором в то время топилась печь.

Хуссейн Мулондо, председатель деревни, рассказал, что пожар начался, когда оба родителя отсутствовали, и когда мать вернулась домой, она увидела горящий дом.

«Женщина увидела горящий дом, нам удалось спасти двоих детей, но самую младшую девочку нашли мертвой», — сказал Мулондо.

Джеймс Муби, пресс-секретарь полиции по округу Восточная Бусога, подтвердил инцидент, заявив, что, по предварительным данным, пожар вспыхнул из-за угольной печи.

Местный житель Али Тибесига рассказал, что в настоящее время в районе нет пожарной бригады, и попросил правительство о ее создании.

«Поскольку поблизости нет пожарной бригады, мы изо всех сил пытались потушить огонь водой, но не смогли. Пожарная бригада, которая приехала на тушение, происходит из отдаленного района Иганга», — сказал Тибесига.