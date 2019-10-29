Москва, , 15:06 — REGNUM Мужчина и женщина, которые устроили разврат на борту пассажирского самолёта, следующего рейсом из Москвы во Владивосток, вели себя как два глупых животных, считает депутат Госдумы РФ Виталий Милонов («Единая Россия»). Об этом он заявил 29 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя скандал, который произошёл в конце минувшей недели на борту самолёта, следовавшего рейсом Москва — Владивосток.

Виталий Милонов Дарья Драй © ИА REGNUM

« Это реальное быдло! Быдло, которое диктует нормы поведения. Почему взрослые должны смотреть на этих животных? Их надо не то что на тысячу рублей оштрафовать, а занести в чёрные списки пожизненно! Чтобы они из Владивостока в Москву только на ослике могли добраться. Разбираться здесь нечего. Люди потеряли стыд. Люди ведут себя, как хамы. Они два глупых совокупляющихся животных!» — прокричал Милонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее 41-летний житель Владивостока и его 43-летняя подруга из Находки в состоянии алкогольного опьянения, не реагируя на замечания других пассажиров и членов экипажа воздушного судна, следовавшего рейсом Москва — Владивосток, занимались действиями развратного характера. В аэропорту они были задержаны сотрудниками транспортной полиции, где на них были составлены протоколы об административном правонарушении.

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