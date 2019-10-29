Барнаул, , 14:24 — REGNUM Вот уже третий день подряд жителей Алтайского края предупреждают о штормовой погоде. Завтрашний день, 30 октября, не исключение.

По данным синоптиков, ночью в регионе ожидаются небольшие дожди, но днём будет преимущественно без осадков. Ночью порывы ветра могут достигать 9−14 м/с, местами порывами до 22 метров. Спасатели вновь напомнили о необходимости соблюдения правил безопасного поведения.

Напомним, ветер, порывы которого составляли не менее 30 метров в секунду, 29 октября перевернул автобусную остановку вместе с людьми в Барнауле.

Читайте также: В Барнауле порывом ветра перевернуло остановку с людьми