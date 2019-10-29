Барнаул, , 10:48 — REGNUM Сильные порывы ветра уже доставили немало хлопот жителям Алтайского края. По данным канала «Инцидент Барнаул», где опубликованы видео с авторегистратороа, в Барнауле порывом ветра перевернуло автобусную остановку вместе с людьми.

Штурмовой ветер снёс автобус на остановку. Барнаул Цитата из канала «Инцидент Барнаул»

Судя по кадрам, это произошло на пересечении Павловского тракта и улицы Попова. Двое человек упали навзничь и один из них судя по кадрам, не сумел подняться.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае вот уже второй день наблюдается штормовой ветер, его порывы превышает 30 метров в секунду.

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