Мбарара, Уганда, , 14:16 — REGNUM Полиция задержала семерых человек, подозреваемых в краже более 200 мобильных телефонов в городе Мбарара. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Представитель полиции Ревизского района Самсон Касасира заявил, что из-за роста числа случаев похищений, убийств и грабежа при отягчающих обстоятельствах в Уганде полиция и службы безопасности проводят различные операции по борьбе с преступностью.

«Как вы знаете, мы отмечали пугающие случаи похищения людей, убийств, грабежей с отягчающими обстоятельствами, и в большинстве случаев это вооруженные грабежи, поэтому именно на этой основе мы хотим пресечь преступность не только в Мбараре, но и во всей стране», — заявил Касасира.

Касасира также сказал, что у подозреваемых были обнаружены более 200 украденных телефонов, несколько планшетов iPad, пять ноутбуков, три монитора и большое количество DVD-плееров.

«Полиция и другие спецслужбы в течение последних двух недель проводят спецоперации, и нам удалось арестовать семерых сотрудников по ремонту телефонов. Они были арестованы вдоль главной улицы Мбарара», — рассказал Касасира.

Касасира сказал, что полиция работает по приказу генерального инспектора полиции Окот Охола, чтобы обеспечить пресечение преступности в Мбараре и других частях страны.

По словам комиссара-резидента Мбарары подполковника Джеймса Мвесигье после убийства студента Университета науки и технологий Мбарары, полиция вместе с другими спецслужбами начала операцию под названием «выметаем мусор» для борьбы с растущей преступностью в округе.