Москва, , 13:09 — REGNUM В Москве вступил в силу приговор Московского окружного военного суда в отношении 53-летнего Зурекбека Рахматшоева, сообщили журналистам ФСБ России, передаёт «Комсомольская правда».

Мужчина ранее был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в организации террористической деятельности.

По данным следствия, Рахматшоев в Московском регионе вёл вербовку лиц для участия в деятельности «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Отмечается, что мужчина занимался психологической обработкой новобранцев, оправдывая деятельность террористов. Вербовщик проводил агитацию на съёмной квартире, показывая красочные видеоролики. Он склонял своих слушателей к выезду в Сирию для участия в боевых действиях и обещал сам отправится туда, чтобы преподавать рукопашный бой и огневую подготовку.

Суд приговорил преступника к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.