Екатеринбург, , 12:35 — REGNUM В Екатеринбурге минувшей ночью во время шторма сильный ветер поднял в воздух конструкцию детской площадки, после чего она обрушилась на припаркованные автомобили. Как сообщает информационный портал Е1, в результате инцидента, который произошёл возле дома 75 по улице Заводской, пострадали 10 автомобилей.

В управляющей компании дома пояснили, что оторвавшийся роллердром (элемент детской площадки) скорее всего не был закреплён, так как находился у строящегося дома № 73 по той же улице.

Как сообщало ИА REGNUM, на Екатеринбург вечером 28 октября обрушился штормовой ветер. В результате непогоды пострадал остановочный комплекс в Пионерском посёлке. Его сдуло ветром на проезжую часть. Также в Верх-Исетском районе в результате стихии упало большое дерево.

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