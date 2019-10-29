Архангельск, , 12:04 — REGNUM 51-летнего жителя Архангельска подозревают в убийстве трех человек в целях каннибализма. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Архангельской области и НАО.

Следствием установлено, что в 2016—2017 гг. убил трех знакомых мужчин, нанося им спящим после употребления спиртных напитков, ножевые ранения. Затем он расчленял их тела, частично употреблял в пищу, а остальное, упаковав в пакеты, выбрасывал в близлежащие водоемы: протоку реки Волохница Исакогорского округа и озеро Бутыгино в округе Майская горка города Архангельска.

Долгое время о пропаже убитых никто не сообщал — один из них считался выехавшим на заработки. У двух других потерпевших не было родственников, поэтому никто об их исчезновении, либо утрате родственных связей не заявлял.

Помимо каннибализма, обвиняемый регулярно убивал и употреблял в пищу кошек, собак и других мелких животных и птиц, костные останки которых были обнаружены в пакетах вместе с человеческими. Однако согласно результатам судебно — медицинской экспертизы обвиняемый признал вменяемым (психически здоровым).

«Следует отметить особую дерзость, беспринципность и хладнокровие обвиняемого. Так, убив одну из своих жертв, он стал проживать в его квартире, при этом родителям убитого рассказывал о том, что их сын, якобы, уехал на заработки в другой город, а ему сдал квартиру. Эту же версию он уверенно выдвигал и сотрудникам полиции, разыскивавшим пропавшего», — отметили в ведомстве.

Добавим, что обвиняемый был ранее неоднократно судим, в том числе за совершение двух убийств.

Как сообщало ИА REGNUM, за 9 месяцев текущего года в Архангельской области зарегистрировано 14 523 преступлений, что почти на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом раскрываемость преступлений снизилась с 65% до 62%.