Архангельск, , 14:30 — REGNUM В Архангельской области снизилась раскрываемость преступлений. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

По данным статистики, за 9 месяцев текущего года раскрываемость преступлений в регионе составила почти 62%. Годом ранее этот показатель находился на уровне 65,3%.

В настоящее время остаются нераскрытыми 1241 тяжкое преступление, показатель раскрываемости по ним составил 54,3%, тогда как годом ранее — 71,2%. Причиной снижения является слабая раскрываемость краж: всего их раскрыто 43,1%, тяжких — 38,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, за 9 месяцев текущего года в Архангельской области зарегистрировано 14 523 преступлений, что почти на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство совершённых преступлений — это кражи и грабежи. 62% преступлений совершили лица, не имеющие заработка.