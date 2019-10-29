Абакан, , 11:53 — REGNUM В селе Белый Яр ночью 29 октября из-за сильного ветра произошло разрушение дымовой трубы на муниципальной котельной №5. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Хакасии.

Как заверили в минстрое, на теплоснабжении домов ЧП не сказалось, котельная работает в штатном режиме. Сейчас власти ищут подрядные организации, готовые устранить неполадки.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Ужуре Красноярского края 29 октября сорванная ветром крыша торгового павильона травмировала мужчину и женщину.

https://regnum.ru/news/accidents/2762150.html