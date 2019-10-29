Ужур, Красноярский край, , 11:35 — REGNUM В городе Ужуре (Красноярский край) следствие устанавливает обстоятельства травмирования двух человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Информация о двоих пострадавших ужурцах поступила в следственные органы 29 октября. Проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, 29 октября в Ужуре порывом ветра сорвало крышу с торгового павильона на улице Кирова. Пострадали шедшие по улице мужчина и женщина. Их отвезли в больницу с травмами лёгкой и средней степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителей Красноярского края предупредили о дожде, мокром снеге и ветре.

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