Барнаул, , 08:53 — REGNUM В Алтайском крае сегодня, 29 октября, вновь передано штормовое предупреждение: по данным синоптиков, порывы ветра могут составить более 30 метров в секунду, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алтайские спасатели напомнили о необходимости соблюдения правил безопасного поведения.

«В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение происшествий, обусловленных падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций», — сказано в официальном сообщении ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Для Барнаула где уже зафиксированы падения рекламных конструкций, остановок мусорок и других предметов, этот призыв весьма актуален.

Напомним, 20 октября мокрый снег и сильный ветер оборвали провода и повалили нескольких опор линий электропередачи в Солонешенском районе Алтайского края. Без света остались 20 населённых пунктов, в которых проживают около 1600 человек. О штормовом характере погоды синоптики и спасатели предупреждали граждан накануне 28 октября.

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