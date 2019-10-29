Волгоград, , 10:41 — REGNUM Правоохранительные органы пресекли деятельность нарколаборатории на территории одного из дачных сообществ Советского района Волгограда. В производстве и сбыте синтетического наркотического средства подозревают двух жителей областного центра 34 и 38 лет. При обыске оперативники изъяли у изготовителей наркотическую смесь, которой хватило бы для приготовления свыше 1,5 тыс. разовых доз, сообщили 29 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Операцию проводили при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром». В бане на территории приусадебного участка оперативники обнаружили и изъяли инструменты, оборудование и прекурсоры для производства синтетического наркотического средства, а также готовые наркотики. Эксперты подсчитали, что в лаборатории могли приготовить более 1,5 тыс. разовых доз запрещённых веществ.

Подозреваемые находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.