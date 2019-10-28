Барнаул, , 07:25 — REGNUM В Алтайском крае сегодня, 28 октября, сбылся прогноз синоптиков о сильном ветре. Как предупредили спасатели, его порывы могут достигать 27 метров в секунду.

«В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение происшествий, обусловленных падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций», — отмечается в официальном сообщении ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 20 октября мокрый снег и сильный ветер оборвал провода и повалил нескольких опор линий электропередачи в Солонешенском районе Алтайского края. Без света остались 20 населённых пунктов, в которых проживают около 1600 человек.

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