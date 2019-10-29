Якутск, , 08:49 — REGNUM Продолжается обсуждение и осуждение ситуации, когда произошла утечка персональных данных клиентов Сбербанка. Эксперты выдвигают разные версии, но очевидно одно, наказания глава банка Герман Греф не понесёт. В России и в мире идут соревнования между системой безопасности банков с армией хакеров. И первый бой простые граждане проиграли, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM независимый эксперт-аналитик по вопросам экономики, кандидат экономических наук Юрий Данилов.

Греф. Сбербанк Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Непонятно, на какой планете живёт Герман Греф в своей диджитальной эре? Наверняка не на Земле. Иначе как можно понять руководителя самого крупного банка страны и его высокий менеджмент, когда при сообщении об утечке они пытались до последнего отрицать произошедшее. Если принять во внимание членов семей и родственников, то под прицелом злоумышленников-хакеров оказалась добрая половина населения России», — считает эксперт.

Отметим, служба безопасности и высший менеджмент Сбербанка всегда гордились своей системой сохранности денег вкладчиков. Но первые «звоночки» клиенты банка почувствовали на себе ещё год-два назад.

Эксперт-аналитик не голословно говорит о проблемах Сбербанка. В июне 2019 года с его пенсионной карточки в Сбербанке якобы судебный пристав списал почти 10 тысяч рублей.

«Случайности быть не могло, ибо с момента поступления денег на картсчёт до списания прошло минут 30! Значит, я допускаю утечку из банка информации о времени начисления пенсионных средств на конкретные счета. Таких случаев, как я потом узнал, было множество. Таким образом, Герман Оскарович, опять двойка!» — добавил Данилов.

По мнению кандидата экономических наук, в России и мире идут соревнования между системой безопасности банков, крупных предприятий, организаций с армией хакеров, оснащённых самыми мощными компьютерами и изощрёнными программами взлома систем безопасности. И первый бой простые граждане, по мнению эксперта, проиграли.

Юрий Данилов «Что делать в этой ситуации? Самое простое — уволить Германа Грефа со товарищи из Сбербанка. Но прежде они должны возместить пострадавшему населению многомиллионные убытки. А разработку новой системы безопасности необходимо поручить высококвалифицированным специалистам, которые не запятнали свою репутацию».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября СМИ сообщили о выставленной на продажу в интернете базе персональных данных клиентов Сбербанка. В банке назвали эти сообщения «домыслами».