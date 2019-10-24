24 октября 2019 | Время чтения 5 мин

На черном рынке вновь оказались личные данные клиентов Сбербанка. На этот раз продавец предлагает к ним еще и аудиоразговоры. Отдельные эксперты уже успели дать свои комментарии и предположить, что, вероятно, данные могли дать течь, в том числе, в колл-центре банка, а пресс-служба «виновника торжества – организатора открытых народных гуляний данных россиян» отмалчивается, видимо, раздумывает, что сказать на этот раз, как доказать, что банк стоит на защите своих клиентов и их данных.

Галина Смирнова, , 13:06 — REGNUM На черном рынке вновь оказались личные данные клиентов Сбербанка. На этот раз продавец предлагает к ним еще и аудиоразговоры. Отдельные эксперты уже успели дать свои комментарии и предположить, что, вероятно, данные могли дать течь, в том числе, в колл-центре банка, а пресс-служба «виновника торжества — организатора открытых народных гуляний данных россиян» отмалчивается, видимо, раздумывает, что сказать на этот раз, как доказать, что банк стоит на защите своих клиентов и их данных. Еще недавно, когда в виртуальное пространство просочилась информация об утечке данных 60 миллионов клиентов банка, что, судя по цифре, — данные о населении почти всей страны (по официальным данным Росстата в России порядка 146 млн граждан, куда входят дети всех возрастов, пенсионеры, инвалиды), с заявлением выступил лично глава банка Герман Греф.

Сбербанк Иван Шилов © ИА REGNUM

Посредством средств массовой пропаганды он попытался успокоить россиян, выразив сожаление и объяснив, как нужно себя вести с мошенниками, которые могут, воспользовавшись нашим доверием, получить доступ к деньгам. Греф подробно рассказал о ходе внутреннего расследования, прошедшего в банке. В общем, создалось впечатление, что Греф сделал слишком много для безопасности граждан и их денег. Не произошло только одного!!! Никто не привлек к ответственности за произошедшее, причем происходящее с завидной регулярностью, лично Германа Грефа, как главы банка!!! Так и не появилось правовых норм, которые защитили бы личные данные граждан, позволили бы привлечь к ответственности виновников в их утечке — нет, не рядовых сотрудников, а глав организаций, создавших систему, в которой сотрудник может воспользоваться брешью. Не появилось законов, предусматривающих ответственность организаций за создание для клиентов условий, принуждающих сдавать биометрические данные.

Герман Греф на совещании Владимира Путина по экономическим вопросам Kremlin.ru

Порой возникает впечатление, что россиян, как овец, ведут на заклание, когда принуждают сдавать биометрию. Подобные сегодняшним утечки данных — полбеды. Сбор биометрии и утечка именно этих данных куда более опасная. Если сегодня, имея данные лишь о счетах россиян, их кредитной зависимости, доходах и расходах, на основании которых Сбербанк периодически выпускает аналитику, демонстрирующую, где и как расходуют свои деньги россияне, что, соответственно, дает возможность банкам формировать предложение и на его основе создавать уже спрос, а ЦБ и Минфину и вовсе делать выводы, сколько денег можно было бы еще «достать из тени», то после появления биометрической базы можно будет манипулировать уже не деньгами, а самим человеком. Мы и шагу не сможем сделать бесконтрольно. Видимо, именно эту свободу и права индивида подразумевает навязываемая России международными институтами политика.

Когда мы следуем моде — мы уже не свободны! Когда нам диктуют, как жить и что делать, — это «лагерь». Сегодня мы носим часы известных брендов, измеряющие наш пульс, как бы в стремлении производителей этих часов заботиться о нас, завтра мы будем носить часы, которые могут заменить нам кошелек и наши документы — и останавливать наш пульс. Подобные предположения можно назвать фантазией, больной фантазией, престарелыми предрассудками, в общем, как угодно, ведь те, кто реализует стратегию по созданию системы тотального глобального контроля, уже давно пытаются перекроить нам мышление, мол, мы немного не в себе, а они пребывают в здравом уме.

Однако утечка информации из Сбербанка — это яркое доказательство наших предположений о потенциальных угрозах новых технологий. Возможно, появился некий Робин Гуд, который не столько хочет продать данные россиян, сколько показать всем нам возможные угрозы от системы, создаваемой лично Германом Грефом не только в Сбербанке, но и внедряемой по всей стране. Кто бы и что бы ни стояло за подобными взломами системы Сбербанка или внутренней утечки данных, это говорит лишь об одном: банк не в состоянии защитить наши данные и не несет ответственности за их утечку! Когда Сбербанк будет владеть полной базой данных на всех россиян, речь уже может пойти о безопасности страны. Нет человеческого капитала — нет страны — некому будет отстаивать ее государственные интересы!

Хищение средств Don Hankins

Будучи куратором направления «Финансы и технологии» в рамках конкурса «Лидеры России», Герман Греф является ответственным за формирование не просто технологий, но и команды, способной развивать эти технологии. Очевидно, взращиваемые Грефом лидеры будут являться «надзирателями» создаваемого «лагеря овец». Сама по себе риторика Германа Грефа говорит об этом! По словам главы Сбербанка, организация заинтересована в новых потоках мотивированных и толковых людей, мол, для банка это вопрос выживаемости. Нет ни слова о выживаемости и безопасности страны!

«У нас действует правило — нанимай медленно, увольняй быстро. Поэтому, чтобы попасть к нам, придется пройти все круги ада… Или достигай результата, или уходи — такое правило действует во всех современных компаниях», — подчеркивает Греф.

Странно, что глава Сбербанка не осознает, что, реализуя политику достижения целей любым путем, он и воспитывает персонал, ориентирующийся на получение выгод любым путем, даже если нужно поступиться интересами самой организации. Люди, прошедшие ад, будут не способны вести нас в рай.

Вспомнился старый добрый советский мультфильм, снятый по сказке Лилиан Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду». Когда Греф пытается в качестве довода об утечке информации заявить о вине и последующих принятых мерах в отношении сотрудников, допустивших утечку, ему следует заглянуть в пруд, чтобы понять, что его сотрудники — лишь его отражение! И начинать расследование следует с головы, а не с хвоста рыбы!