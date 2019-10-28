Виннипег, Канада, , 20:04 — REGNUM Неизвестный злоумышленник устроил стрельбу в жилом доме в канадском городе Виннипег, сообщает 28 октября местный телеканал CTV.

По предварительным данным, в результате стрельбы были ранены четыре человека, среди которых малолетний ребёнок.

Двое из раненых доставлены в больницы в критическом состоянии. Ещё двоих пострадавших медики считают стабильными.

По данным полиции, стрелявший успел скрыться с места происшествия.

Личность человека, устроившего стрельбу, и мотивы его действий не установлены.

Полиция начала расследование.

Читайте ранее в этом сюжете: Человек с 15 огнестрельными ранениями сам пришел в больницу в США