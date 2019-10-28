Чебоксары, , 14:32 — REGNUM В Чувашии завершено расследование уголовного дела по факту массовой гибели рыбы в Цивильском районе. Как сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Олег Дмитриев, перед судом предстанет заместитель директора — главный инженер компании «Цивильский бекон».

Согласно материалам дела, в мае 2019 года обвиняемый не обеспечил безопасное внесение на сельхозполе 14 тыс. тонн навозной жижи, а также не проконтролировал её надлежащее заделывание в почву. Правоохранители установили, что из-за дождей произошёл смыв навозной жижи, которая попала в водоём: в результате предельно допустимая концентрация аммиака была превышена в 1600 раз, что привело к массовой гибели рыбы. Общая сумма ущерба оценивается в 23 тыс. рублей.

По делу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 250 УК РФ («Загрязнение вод, повлекшее причинение существенного вреда рыбным запасам»). Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, 2019 года в Чувашии был вынесен приговор по факту мора рыбы в реке Рыкша в июне 2018 года, ущерб был оценён следствием в 2,2 млн рублей. Обвинение было предъявлено начальнику очистных сооружений общества «Чувашский бройлер», которому решением суда ему назначен штраф, компанию обязали рекультивировать загрязнённую птичьим помётом землю.

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Напомним, в марте 2019 года в Чувашии был вынесен приговор по уголовному делу в отношении директора филиала общества «Управление отходами», которого обвиняли в загрязнении земли сточными водами и ущерб оценили в 40,4 млн рублей. Суд признал его виновным и назначил 200 тыс. рублей штрафа.

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