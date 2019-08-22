Чебоксары, , 14:23 — REGNUM

В Цивильском районе Чувашии возбуждено уголовное дело в связи с массовой гибелью рыбы, которая произошла в мае. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Как следует из материалов дела, в мае 2019 года в Цивильском районе филиалом общества «Авангард» («Цивильский бекон») в нарушение закона в почву на землях сельхозназначения в качестве органических удобрений было внесено не менее 14 тыс. тонн навоза без проведения «полной процедуры его заделывания в почву».

«Это повлекло утечку навозных стоков и их попадание в водный объект, что привело к превышению в воде предельно допустимых концентраций аммиака и массовой гибели рыбы. Стоки попали в ручей, являющийся правым притоком реки Цивиль, и в русловый пруд», — сказал Олег Дмитриев.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 250 УК РФ («Загрязнение вод, повлекшее массовую гибель животных»).

В управлении отмечают, что организацией возмещён вред, причиненный водным биологическим ресурсам. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года в Чувашии был вынесен приговор в связи с массовой гибелью рыбы в реке Рыкша в июне 2018 года. Перед судом предстал начальник очистных сооружений общества «Чувашский бройлер». Следствие оценило нанесённый ущерб в 2,2 млн рублей. Решением суда ему назначен штраф, компанию обязали рекультивировать загрязнённую птичьим помётом землю.

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