Ростов-на-Дону, , 12:08 — REGNUM В Ростове-на-Дону дети. в том числе грудной ребёнок, живут в антисанитарных условиях. Горожане забили тревогу и выложили в социальных сетях подтверждающее видео.

«Этот ужас творится у нас в Ростове на улице Нансена. Кроме этого, у малыша есть ещё старший брат, ему 10 лет. Я сама соседка этой семьи и не могу справиться с ситуацией. Мать ребёнка пьет каждый день», — поделилась группы «Ростов Главный».

В настоящее время полиция вместе с органами опеки проводят проверку.