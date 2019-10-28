Юрьевец, Ивановская область, , 10:58 — REGNUM Аварийное отключение электроснабжения на территории города Юрьевец и Ивановского района Ивановской области произошло утром 28 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Причиной стал сильный ветер.

«Ведутся работы по восстановлению электроснабжения. К АВР привлечено 29 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 4 человека и 2 единицы техники», — уточнили в пресс-службе.

Сколько человек оказалось в зоне отключения, не уточняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ураганный ветер в ночь на 28 октября, а также утром обрушился на несколько регионов Центральной России, Северо-Запада и Поволжья — пострадали Тверская, Ярославская, Псковская, Новгородская области.

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