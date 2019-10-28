Североуральск, Свердловская область, , 10:24 — REGNUM В свердловском Североуральске окончены работы по восстановлению повреждённого участка газопровода. Об этом сообщает пресс-служба АО «ГАЗЭКС».

Сейчас начинается поэтапный пуск газа. Первыми его получат котельные.

Как сообщало ИА REGNUM, авария на газопроводе произошла вечером 27 октября. Лесовоз повредил часть трубы.

37 043 человека остались без газа. Также тысячи граждан лишились горячей воды и отопления.

Работы по восстановлению участка шли всю ночь. К 12:00 по местному времени их закончили.

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