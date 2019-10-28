Соледар, ДНР, 28 октября 2019, 10:09 — REGNUM За минувшие сутки украинские вооружённые формирования 13 раз открыли огонь по территории ДНР, выпустив 124 единицы боеприпасов, сообщили 28 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ суммарно выпустили 14 мин калибра 120 мм, восемь мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, зенитные установки, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
В результате обстрелов никто не пострадал, о разрушениях гражданской инфраструктуры не сообщается.
Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 105 единиц боеприпасов в ходе 16 нарушений перемирия.
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