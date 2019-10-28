Соледар, ДНР, , 10:09 — REGNUM За минувшие сутки украинские вооружённые формирования 13 раз открыли огонь по территории ДНР, выпустив 124 единицы боеприпасов, сообщили 28 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Минские соглашения Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ суммарно выпустили 14 мин калибра 120 мм, восемь мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, зенитные установки, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Доломитное, Зайцево, Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Александровка, Дзержинское, Куликово, Коминтерново, Ленинское», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов никто не пострадал, о разрушениях гражданской инфраструктуры не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 105 единиц боеприпасов в ходе 16 нарушений перемирия.

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