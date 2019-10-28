Североуральск, Свердловская область, , 09:51 — REGNUM Ростехнадзор проинформирован о повреждении в свердловском Североуральске участка магистрального газопровода. Об этом сообщает пресс-служба АО «ГАЗЭКС», в зоне обслуживания которой находится этот объект.

Также создана комиссия в самом АО «ГАЗЭКС». Идёт расследование причин ЧП.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 27 октября лесовоз протаранил участок газопроводоа возле Североуральска. По предварительным данным, водитель не учёл габаритов транспортного средства.

Без газа остались 37 043 человека. Под отключение попали и две газовых котельных, из-за чего тысячи людей лишились отопления и горячей воды. Идёт устранение последствий этого ЧП. Жителям пообещали перерасчёт.

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