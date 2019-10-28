Североуральск, Свердловская область, , 09:35 — REGNUM Жители свердловского Североуральска снова начнут получать газ 29 октября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас на газопроводе идут восстановительные работы. К 13:00 по местному времени 28 октября их планируется завершить. График возобновления газоснабжения будет доведён до горожан позднее.

Как сообщало ИА REGNUM, после аварии на газопроводе 37 043 человека остались без газа. Это жители Североуральска и трёх посёлков.

Сейчас на повреждённом участке заканчиваются ремонтные работы. После опрессовки газовой системы в течение трёх дней газоснабжение потребителей планируют полностью возобновить.

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