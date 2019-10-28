Североуральск, Свердловская область, , 08:49 — REGNUM В свердловском Североуральске газоснабжение восстановят примерно в 13:00 по местному времени (11:00 мск). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

27 октября не исключалось, что работы будут закончены к 12:00 по местному времени.

Работы идут круглые сутки. По данным прокуратуры, их ведут сотрудники МУП «Комэнергоресурс», которое является ресурсоснабжающей организацией, АО «ГАЗЭКС» и оперативная группа МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, авария на газопроводе произошла вечером 27 октября. Лесовоз повредил часть магистральной трубы. Без газа остались более 37 тыс. жителей Североуральска и трёх посёлков. Также обесточенными оказались две котельные.