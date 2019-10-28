Владивосток, , 06:24 — REGNUM Военный врач во Владивостоке по приговору гарнизонного военного суда отбудет в местах заключения 1 год и 10 месяцев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как установлено следствием, травматолог-ортопед военно-морского клинического госпиталя в мае текущего года неправильно выполнил блокаду межрёберного нерва, сообщили в главном военном следственном управлении СК РФ. Из-за чего игла попала в область левого лёгкого и у пациента развился пневмоторакс, что привело к возникновению тяжких последствий для здоровья потерпевшего.

Как сообщало ИА REGNUM, врач скорой помощи был осуждён за смерть ребёнка в Воронежской области.