Посёлок городского типа Анна, Воронежская область, , 13:28 — REGNUM

В Воронежской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении врача скорой медицинской помощи, обвиняемому в смерти маленькой девочки, сообщил ИА REGNUM 5 августа старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Как установлено судом и следствием, в марте 2018 года в Аннинскую районную больницу родители привезли девочку, в возрасте 1 года и четырех месяцев. У ребенка была высокая температура. Девочке поставили диагноз «ОРВИ», родителям дали рекомендации по лечению и отпустили домой. Но спустя три дня состояние ребенка ухудшилось, родители вызвали скорую. Подсудимый, являвшийся врачом скорой, ввел ребенку жаропонижающее средство. На следующий день состояние здоровья девочки ухудшилось. Ребенка вновь доставили в больницу, ей поставили диагноз «нижнедолевая правосторонняя пневмония» и отправили в реанимацию, где она скончалась. Как установлено в суде, причиной смерти девочки стала несвоевременная диагностика и ненадлежащее лечение.

5 августа Аннинский районный суд признал 50-летнего врача скорой виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.