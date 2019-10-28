Екатеринбург, , 05:57 — REGNUM В Свердловской области 28 октября ожидается шквалистый ветер 17−22 метров в секунду с порывами до 25 метров в секунду. По данным синоптиков, причиной непогоды стало прохождение атмосферного фронта над регионом.

Свердловчан просят соблюдать осторожность в ветреные дни, так как сохраняется опасность падения ветхих деревьев и обрушения ненадёжных построек. Также спасатели рекомендуют ограничить проведение строительных и монтажных работ на открытом воздухе.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение в связи с усилением ветра в Свердловской области было объявлено в конце минувшей недели. Сообщалось, что 26 октября в регионе ожидается шквалистый ветер с порывами до 22 метров в секунду. Позже синоптики сообщили, что непогода продлится ещё два дня.

Читайте ранее в этом сюжете: На Средний Урал идёт сильный ветер