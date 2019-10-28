Владивосток, , 05:45 — REGNUM Поиски четверых рыбаков, ушедших в море на моторной лодке ещё в субботу, 26 октября, продолжаются в Приморье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Приморью.

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Рыбаки вышли в море на моторной лодке в заливе Владимир Ольгинского района Приморья, и к назначенному времени не вернулись. Родственники сообщили в МЧС. Для поиска выдвинулась группа спасателей филиала Находкинского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России. Также в ходе поисков будет задействован беспилотный летательный аппарат. Организовано оповещение проходящих в данном районе судов.

В поиске пропавших рыбаков задействовано 18 человек, 7 единиц техники и 1 плавсредство.

Как сообщало ИА REGNUM, в Азовском море завершилась спасательная операция, в ходе которой спасателям удалось обнаружить лодку с тремя людьми на борту.