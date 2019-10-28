Екатеринбург, , 05:24 — REGNUM В Екатеринбурге пропал 19-летний студент. Он перестал выходить на связь с родными и близкими 25 октября, после того, как отправился на учёбу.

По данным поискового отряда «Лиза Алерт», который занимается поиском пропавшего, молодой человек может нуждаться в медицинской помощи. Также родственники студента обратились с заявлением в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области пропал учащийся общеобразовательной школы посёлка Бобровский. Инцидент произошел 17 октября. К счастью, 10-летний школьник был найден уже на следующее утро.

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