Ленск, Якутия, , 03:11 — REGNUM В Якутии экологи Ленска взяли пробы из реки Лена в связи с сообщениями в соцсетях о загрязнении подсланевыми водами водного объекта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Предположительно, произведён локальный сброс подсланевых вод недобросовестным судовладельцем перед шугоходом на реке и зимним отстоем судна. Данная версия будет проверяться»,— пояснили в минэкологии республики.

Первые результаты анализов воды получат 28−29 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, Верховный суд Якутии оставил решение Мирнинского районного суда в отношении АК АЛРОСА без изменения, а апелляцию — без удовлетворения. Компания признана виновной в нарушении правил охраны рек Ирелях и Малая Ботуобуя.