Якутск, , 06:13 — REGNUM Верховный суд Якутии 16 октября оставил решение Мирнинского районного суда в отношении АК АЛРОСА без изменения, а апелляцию — без удовлетворения. Компания признана виновной в нарушении правил охраны рек Ирелях и Малая Ботуобуя в республике, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей осталось в силе.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за аварии на дамбах компании АЛРОСА жители четырёх районов Якутии месяц были без питьевой воды. Суд 15 августа оставил в силе постановление минэкологии республики о назначении АЛРОСА штрафа в 30 тыс. рублей за ЧП на прииске «Ирелях», произошедшее в 2018 году. Алмазодобывающая компания решение обжаловала.