Ростов-на-Дону, , 13:49 — REGNUM ДТП с участие машины скорой помощи и маршрутки произошло в Ростове-на-Дону. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Авария произошла около 11:15 мск на улице Шеболдаева. Столкнулись маршрутка №99, в которой ехали 18 пассажиров и машина скорой медпомощи, ехавшая на вызов. По предварительным данным, водитель маршрутки въехал в заднюю часть машины скорой помощи, а потом врезался в столб.

В машине скорой помощи никто не пострадал, в маршрутке несколько человек обратились за помощью к медикам .

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с участием трёх легковых автомобилей в Аксайском районе Ростовской области, в результате которого погибли два человека.

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