Улан-Удэ, , 09:24 — REGNUM Министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев сообщил о состоянии пострадавших при взрыве газа в улан-удэнском кафе. Напомним, всего пострадало 12 человек.

Пять человек с лёгкими травмами не госпитализированы. Семь человек доставлены в стационары, среди которых один 17-летний юноша, работавший в кафе, был доставлен в Детскую республиканскую больницу. По словам министра, у него стабильно тяжелое состояние — ожог 15% тела — лица, шеи, кистей и передней поверхности бёдер. Он находится в реанимации.

Шесть женщин доставлены в больницы скорой медицинский помощи. Одну из них после оказания помощи направили на амбулаторное лечение. Пятеро госпитализированы, одна находится в тяжёлом состоянии и переведена в реанимацию. По словам министра, у неё ожог порядка 40% — лица, шеи, верхней поверхности груди и рук, состояние усугубляется глубиной поражения и ожогом верхних дыхательных путей. Ей 23 года.

Врачи в Бурятии начали консультироваться с главным комбустиологом России по поводу лечения пострадавший при взрыве газа в Улан-Удэ 23-летней женщине. Напомним, у неё ожог 40% тела — лица, шеи, верхней поверхности груди, рук, а также верхних дыхательных путей.

«Если будет необходимость, мы проведём сеанс телемедицины», — сообщил министр телеканалу «Тивиком».

Две пострадавшие находятся в отделении гнойной хирургии с ожогами около 35% тела. По словам министра, состояние позволяет им находиться в палате.

Ещё одна с вывихом пальца и множественными ушибами и закрытой черепно-мозговой травмой находится в травматологии.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв газа в одном из кафе Улан-Удэ произошло утром 26 октября. По предварительным данным следствия, около 8 часов утра работники кафе начали готовить пищу к открытию заведения. Почувствовав запах газа на кухне, они пытались самостоятельно устранить утечку газа из баллона, не став вызывать представителей специализированных служб.

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